Οι Μπακς έπαιξαν στις οθόνες την ατάκα του Πολ Πιρς ότι η σειρά είχε τελειώσει! (vids)

Μετά την πρώτη νίκη των Σέλτικς επί των Μπακς και το σπάσιμο της έδρας ο Πολ Πιρς τόλμησε και βγήκε δημόσια να δηλώσει ότι η σειρά έχει τελειώσει. Όπως γίνεται συνήθως τα μεγάλα λόγια μπορούν να αφήσουν κάποιον εκτεθειμένο και ο πρώην NBAer δεν θα μπορούσε να είναι πιο λάθος.

Τα «Ελάφια» πήραν μεγάλη πρόκριση στους Τελικούς της Ανατολής με 4-1 και μετά το τέλος του αγώνα έπαιξαν την δηλώσεις του στις οθόνες του σταδίου μαζί με φάσεις από τα παιχνίδια και με το κοινό να φωνάζει ότι... ο Πιρς είναι χάλια.

Bucks Shows Paul Pierce on the Jumbotron (via @BucksNewsNStuff) pic.twitter.com/N6MM9CwctD

— The Render (@TheRenderNBA) 9 Μαΐου 2019