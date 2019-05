Κλέψιμο και κάρφωμα ο Αντετοκούνμπο (vid)

Μπορεί κόντρα στους Σέλτικς ο Γιάνναρος να μην έχει πιάσει την απόδοση που μας έχει συνηθίσει, αλλά δεν σταματά να προσφέρει θέαμα. Όπως το έκανε και στην φάση που θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί. Ο ηγέτης των... ελαφιών έκλεψε την μπάλα, έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι των Κελτών. Μια φάση που είναι πλέον συνηθισμένη για τον Έλληνα φόργουορντ.

The Greek God of Basketball throws it down WITH AUTHORITY!! #FearTheDeer pic.twitter.com/XQLNdyG8FI

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 9, 2019