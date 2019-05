Ράπτορς: H μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας τους στα playoffs! (pic)

Εντυπωσιακοί ήταν οι Ράπτορς κόντρα στους Σίξερς, αφού τους... καθάρισαν με 125-89 και έκαναν το 3-2.

Η διαφορά 36 πόντων με την οποία επικράτησαν οι Καναδοί, ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία τους στα playoffs.

Για τη Φιλαδέλφεια, ήταν η μεγαλύτερη ήττα στην postseason από το 1982 και τους τελικούς με τους Σέλτικς, τότε που έχασαν για 40.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 8 Μαΐου 2019