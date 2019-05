Πρώτος σκόρερ των Ράπτορς ήταν ο Πασκάλ Σιάκαμ στο Game 5 με τους Σίξερς.

Ο φόργουορντ των Καναδών είχε 25 πόντους, ενώ κατέβασε 8 ριμπάουντ, με την ομάδα του να φτάνει σε άνετη επικράτηση και να απέχει πλέον μια νίκη από τους τελικούς Δύσης.

Δείτε τα καλύτερα του

.@pskills43's 25 PTS & 8 REB propels the @Raptors to a Game 5 victory, and the @Raptors take a 3-2 series lead! #WeTheNorth #NBAPlayoffs

Game 6: Thursday (5/9), 8pm/et, ESPN pic.twitter.com/6OHjaJAJKa

— NBA (@NBA) 8 Μαΐου 2019