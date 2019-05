Μπράουν για Εμπίντ: «Αηδιαστική η κριτική που δέχεται» (vid)

Ο Τζοέλ Εμπίντ δέχεται αρνητική κριτική για τις εμφανίσεις του στη σειρά με τους Ράπτορς και ο Μπρετ Μπράουν έγινε... ασπίδα για τον παίκτη του.

Ο προπονητής των Σίξερς υπερασπίστηκε τον Καμερουνέζο, τονίζοντας πως η κριτική που δέχεται είναι αηδιαστική. Μάλιστα ανέφερε πως κάνει ότι καλύτερο μπορεί, παρόλο που ταλαιπωρείται από λοίμωξη του αναπνευστικού.

Στο Game 4 ο Τζοέλ είχε μόλις 13 πόντους με 5/10 σουτ.

"I think its grossly unfair."

Brett Brown responds to the criticism of Joel Embiid#NBAPlayoffs pic.twitter.com/yGQPAHid7K

— NBA TV (@NBATV) 8 Μαΐου 2019