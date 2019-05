Γιάννης: «Όταν έχεις μια ευκαιρία σαν και αυτή δεν την σπαταλάς» (pic)

Οι Μπακς έχουν κάνει το 3-1 στην σειρά με τους Σέλτικς, πήραν πίσω το πλεονέκτημα τους και πλέον έχουν την ευκαιρία να τελειώσουν την σειρά. To Game 5 της σειράς είναι προ των πυλών και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραδέχτηκε ότι όταν έχεις μια ευκαιρία σε αυτό το επίπεδο δεν την αφήνεις να πάει χαμένη (9/5, 3:00, CosmoteSport4).

Συγκεκριμένα ο «Greek Freak» σχολίασε: «Οι σπουδαίες ομάδες και οι σπουδαίοι παίκτες, όταν βρίσκουν μια ευκαιρία σαν και αυτήν δεν την χαραμίζουν. Πρέπει να την εκμεταλλευθείς. Πρέπει να τελειώσεις την σειρά. Αυτό σκέφτομαι ειδικά γι'αυτό το παιχνίδι».

