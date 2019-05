Ο Γιόκιτς έπιασε επίδοση που έχει καταφέρει μόνο ο Ολάζουον το 1986! (pic)

«Μυθική» είναι η σειρά των playoffs για τον Νίκολα Γιόκιτς ,που συνεχίζει τις εκπληκτικές του εμφανίσεις κόντρα στους Μπλέιζερς.

Ο Σέρβος σέντερ είχε 25 πόντους και 19 ριμπάουντ σε 34 λεπτά συμμετοχής και ο μοναδικός παίκτης της ιστορίας που είχε τέτοιους αριθμούς σε τόσα λίγα λεπτά ήταν ο Χακίμ Ολάζουον, που είχε καταφέρει να έχει 36 πόντους και 19 ριμπάουντ σε 32 λεπτά στις 6 Μαΐου του 1986.

Nikola Jokic had 25 PTS and 19 REB in Game 5 in 34 minutes tonight. The only other player in the shot-clock era with as many points and rebounds in an #NBAPlayoffs game with fewer than 35 minutes:

Hakeem Olajuwon (36 PTS, 19 REB, 32 minutes) on May 6, 1986 @EliasSports pic.twitter.com/pqHo4rXT78

— NBA.com/Stats (@nbastats) 8 Μαΐου 2019