Κάρι: «Αστεία αυτά που έχουν ακουστεί για την απόδοση μου» (vid)

Οι Ρόκετς έκαναν το 2-2 στην σειρά με τους Ουόριορς, αλλά οι Πρωταθλητές δείχνουν αρκετά ήρεμοι για την συνέχεια της σειράς. Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών δείχνουν ότι είναι έτοιμοι να αντιδράσουν και είναι ξεκάθαροι.

«Νομίζω ότι η ενέργεια μας είναι υπέροχη», τόνισε ο Ντρέιμοντ Γκριν. «Όλοι κοιτούν τον διπλανό τους και ξέρουν ότι αν απλά καταβάλουμε περισσότερη προσπάθεια θα είμαστε εντάξει. Και όλοι έχουν καλό ηθικό, όλοι νιώθουν καλά για την ευκαιρία που έχουμε. Δεν νιώθαμε έτσι πέρυσι μετά το Game 4 κόντρα στους Ρόκετς, αυτό είναι σίγουρο. Ξέρουμε την απάντηση στο πρόβλημα μας και αυτό είναι καλό. Αν το κάνω εγώ ξέρω ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι και θα κερδίσουμε και αυτό είναι σπουδαίο».

Από την πλευρά του ο Στεφ Κάρι, που τέλειωσε το ματς με 30 πόντους, τόνισε:

«Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν αστείες. Ακούω όλο τον θόρυβο και τις συζητήσεις για εμένα. Ξέρω τι είμαι ικανός να κάνω και ξέροντας τι μπορεί να κάνει η ομάδα, ξέρω ότι μπορώ να παίξω τόσο καλύτερα. Προσπαθώ να μείνω συγκεντρωμένος, σε αυτά που προσδοκώ για εμένα , άσχετα με τι γίνεται στο παρκέ»

Steph Curry on the slander he received after Game 3: "Last 48 hours has been pretty funny..." pic.twitter.com/yqMx96K29q

