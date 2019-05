'Μάτζικ' Τζόνσον: «Ο Γιάννης θα είναι κυρίαρχος στο ΝΒΑ για πολλά χρόνια» (pic)

Ο «Greek Freak» οδηγεί τους Μπακς στους Τελικούς της Ανατολής και μετά από ένα εντυπωσιακό παιχνίδι κόντρα στους Σέλτικς η αποθέωση είναι καθολική. Ο 'Μάτζικ' Τζόνσον αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τονίζοντας ότι θα κυριαρχήσει στην λίγκα για πολλά χρόνια.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γνωστός ως Greek Freak δείχνει σε όλη την λίγκα γιατί είναι τόσο ξεχωριστός παίκτης σκοράροντας 39 πόντους και οδηγώντας τους Μπακς με 3-1 νίκες επί των Σέλτικς. Θα κυριαρχεί στο ΝΒΑ σε κανονική διάρκεια και playoffs για πολλά χρόνια».

Giannis Antetokounmpo aka The Greek Freak is showing the whole league why he is such a special player scoring 39 points to lead his Bucks 3-1 over the Celtics. He will be dominating the NBA regular season and playoffs for many years to come!

