Στα 2 προηγούμενα ματς ο Γκριν χτύπησε τον Χάρντεν στο μάτι, αλλά τώρα ήρθε η ώρα του Μούσια να πάρει την... εκδίκηση του.

Ο ηγέτης των Ρόκετς σούταρε έβαλε το τρίποντο και στη συνέχεια χτύπησε στο κεφάλι τον φόργουορντ των Ουόριορς που έμεινε για λίγη ώρα στο έδαφος.

Δείτε την φάση

James Harden knocked down both the 3 and Draymond Green in one shot pic.twitter.com/pDGYoFjegm

— Dime (@DimeUPROXX) 7 Μαΐου 2019