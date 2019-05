Αντετοκούνμπο: Ο «Έλληνας θεός του μπάσκετ» και η φανέλα του δίπλα στου Τζαμπάρ! (vid)

Συγκεκριμένα φιλοξενούνται αποσπάσματα πριν καν γίνει draft, όταν έλεγε ότι «θέλω να γίνω παίκτης του ΝΒΑ» μέχρι το «κανείς δεν πίστευε από που ξεκίνησα».

Οι σκέψεις του για το πώς θα λένε οι εκφωνητές το όνομά του, την δουλειά που έκανε για να φτιάξει το σώμα του, η στιγμή που τον αποκάλεσαν «Έλληνα Θεό του μπάσκετ» και η... υπόσχεση που έδωσε: «Μπορεί σε 15-20 χρόνια η φανέλα μου να είναι δίπλα από αυτή του Καρίμ!»

Ανατριχιαστικό!

GIANNIS: THE ORIGIN STORY

"The first day I start basketball, I said I'll reach the NBA... and I make it."@Giannis_An34 & the @Bucks hold a 2-1 series lead going into Game 4 in Boston TONIGHT on @NBAonTNT (7pm/et)! #FearTheDeer #NBAPlayoffs pic.twitter.com/xdnudjoYzg

— NBA (@NBA) 6 Μαΐου 2019