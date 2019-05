Ράπτορς: Λέοναρντ... λαμπρός τους οδηγεί! (pics& vids)

Λέοναρντ λαμπρός τους οδηγεί και δεν θα μπορούσαν να είναι πιο χαρούμενοι γι' αυτό οι Ράπτορς. Ο Καουάι είναι σε τρομαχτική κατάσταση στα playoffs και δείχνει ότι είναι πανέτοιμος να σηκώσει το βάρος που αναπόφευκτα πέφτει στους ώμους του. Μπορεί οι νίκες των Σίξερς να ήταν εμφατικές και πολλοί να πίστεψαν ότι η σειρά θα τελειώσει σχετικά εύκολα, ο Λέοναρντ όμως δείχνει πανέτοιμος να σταθεί στο ύψος του μέχρι το τέλος και μέσα στο παρκέ είναι ισοπεδωτικός.

Έχει τρομερή ψυχολογία και παρόλο που ο πάγκος της ομάδας του δεν είναι ικανός ούτε να βοηθήσει ιδιαίτερα, ούτε να τρομάξει κανέναν, εκείνος φροντίζει να δείχνει τον δρόμο και στους υπόλοιπους και να τους γεμίζει με αυτοπεποίθηση. Ο Λάουρι, μετά τις κακές του εμφανίσεις, στάθηκε στο γεγονός ότι οφείλει να βοηθήσει τον πρωταγωνιστή της ομάδας του, με τον Λέοναρντ πάντως να μην επηρεάζεται από τους υπόλοιπους και να κάνει μυθικά πράγματα για ακόμα μια φορά στα playoffs.

Μπορεί να μην γελάει πολύ και συχνά, μπορεί να μην είναι ο πιο δημοσιογραφικός παίκτης, κάτι που στοιχίζει στο ΝΒΑ, είναι εξαιρετικός όμως στο παρκέ και αν συνεχίσει έτσι θα κάνει τεράστια πράγματα και όλη η επιτυχία θα του ανήκει.

ΤΟΥ... ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ PLAYOFFS

Η περσινή χρονιά είναι μια από εκείνες που ο Λέοναρντ θα ήθελε να ξεχάσει στην καριέρα του. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ποιότητα του, όμως έμεινε εκτός πολύ καιρό και η σχέση του με τους Σπερς και τον Πόποβιτς κλονίστηκε για τα καλά. Τον Ιούνιο του 2018 γράφτηκε στον Τύπο ότι ο παίκτης ζήτησε ανταλλαγή και μετά από έναν μήνα με τα πράγματα μεταξύ του οργανισμού και του παίκτη να μην είναι καλά. Τελικά, η ανταλλαγή αν και ξάφνιασε πολλούς ήταν γεγονός και ο Λέοναρντ βρέθηκε στους Ράπτορς, με τον ΝτεΡόζαν να κάνει την αντίθετη διαδρομή.

Η σεζόν του ήταν καλή με την ομάδα του Τορόντο να παίρνει την δεύτερη θέση στην Ανατολή και να βάζει πλώρη για μεγάλα πράγματα, αφού ξεπέρασαν το εμπόδιο των Μάτζικ και πλέον αγωνίζονται κόντρα στους φιλόδοξους Σίξερς.

Ο Λέοναρντ έχει κάνει απίστευτα πράγματα στα playoffs. Οι αριθμοί του είναι τρομαχτικά καλοί και μαζί με τον Ντουράντ είναι οι δύο παίκτες που έχουν πιάσει τα υψηλότερα στάνταρτ της απόδοσης τους. Σε 9 ματς έχει 36.7 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, 32.3 πόντους, 58.7% στα δίποντα, 50% στα τρίποντα, 85.7% στις βολές, 7.7 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ. Στα παιχνίδια κόντρα στους Σίξερς κάνει απίστευτες εμφανίσεις χωρίς να έχει πέσει κάτω από τους 33 πόντους και έχοντας 45 στο Game 1 της σειράς.

Δείχνει ότι βρίσκεται σε απίστευτη κατάσταση, οδηγεί την ομάδα του και μέσα στο παρκέ είναι ο απόλυτος ηγέτης. Η σκληρή άμυνα της ομάδας της Φιλαδέλφια είναι ανήμπορη να του βάλει φρένο και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δει την ομάδα του να παραιτείται.

Kawhi Leonard's last three postseasons:

22.5 ppg on 50/44/82 (10 games)

27.7 ppg on 53/46/93 (12 games)

32.3 ppg on 59/50/86 (9 games)

He's had 3 sub-20-point nights (18, 16 and 16 points) in his last 21 playoff games. Animal. pic.twitter.com/PzbQbJph0S

— Paul Headley NBA (@PaulHeadleyNBA) 6 Μαΐου 2019