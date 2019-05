Εκτός από πρώτος σκόρερ κόντρα στους Μπλέιζερς, ήταν και εντυπωσιακός.

Ο λόγος για τον Τζαμάλ Μάρεϊ που σκόραρε πίσω από την μπασκέτα, σε μια πολύ ξεχωριστή φάση.

JAMAL MURRAY FROM BEHIND THE BACKBOARD! #MileHighBasketball 10#RipCity 7#NBAPlayoffs on @NBAonTNT pic.twitter.com/eszygfgIND

— NBA (@NBA) May 5, 2019