ΛεΜπρόν για παραίτηση Μάτζικ: «Aς έλεγε "φίλα τον κ@λ@ μου, φεύγω"» (vid)

Στο The Shop του HBO μίλησε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και αποκάλυψε την αντίδραση του όταν έμαθε πως ο Μάτζικ Τζόνσον παραιτήθηκε από πρόεδρος των Λέικερς.

«Φίλε φύγε από εδώ, λες βλακείες. Ήρθα στους Λέικερς γιατί είχα συζητήσει με τον Μάτζικ», είχε πει στον φίλο του και συνεργάτη του, Ράντι Μιμς.

«Ήταν περίεργο για τον Μάτζικ να πει ότι φεύγει. Να μην πάρει τηλέφωνο και να πει: ”ΛεΜπρόν, φίλα τον κ@λ@μου, φεύγω”. Θα ήμουν εντάξει με αυτό. Αλλά δεν έγινε έτσι

Οι Λέικερς ετοιμαζόντουσαν να παίξουν με τους Μπλέιζερς, κάτι που ενόχλησε τον Βασιλιά: «Ήταν 70 λεπτά πριν το ματς και εσύ αποφασίζεις να κάνεις κάτι τέτοιο τώρα; Είχε ήδη πάρει την απόφαση. Αλλά γιατί να το κάνεις εδώ; Γιατί τώρα;»

Τα λεγόμενα του δείχνουν την έκπληξη του στο άκουσμα της είδησης, ενώ στο video φαίνονται ακόμα καλύτερα τα συναισθήματα του.

LeBron spoke about Magic Johnson's resignation on "The Shop" [NSFW]

— Sports Illustrated (@SInow) 5 Μαΐου 2019