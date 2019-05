Στοτς: «Τι θα γίνει με την αγκωνιά του Γιόκιτς στον Καντέρ;» (vid)

O Ενές Καντέρ δέχθηκε αγκωνιά από τον Νίκολα Γιόκιτς σε μια διεκδίκηση της μπάλας, με τον Τούρκο να ζητά από το ΝΒΑ να εξετάσει τη φάση.

Για αυτό μίλησε και ο Τέρι Στοτς που ανέφερε ότι ήταν μια παράβαση που δεν σφυρίχτηκε, ενώ εξέφρασε την απορία του για το αν ΝΒΑ θα δει ξανά τη φάση, κάτι που γίνεται συχνά.

«Από την πλευρά του ο Μάικ Μαλόουν απάντησε: «Ξέρω τον Νίκολα 4 χρόνια. Δεν είναι τέτοιος χαρακτήρας, δεν σκέφτεται να βγει εκεί έξω και να κάνει αντιαθλητικές ενέργειες».

Take a freaking look at this please @OfficialNBARefs @NBAOfficial pic.twitter.com/pBtR51ycLi

— Enes Kanter (@Enes_Kanter) 4 Μαΐου 2019