Ασταμάτητος ήταν ο Κέβιν Ντουράντ κόντρα στους Ρόκετς, όμως η ομάδα του δεν κατάφερε να επικρατήσει.

Ο KD μέτρησε 46 πόντους, ενώ κατά τη διάρκεια του Game 5 έφτασε τους 1.955 πόντους στα playoffs, μπαίνοντας στην δεκάδα της λίστας.

Πλέον ο Ντουέιν Ουέιντ βρίσκεται στην 11η θέση.

Congrats to @KDTrey5 of the @warriors for moving up to 10th on the #NBAPlayoffs all-time scoring list! #StrengthInNumbers #NBAonABC pic.twitter.com/rFvP26wGwv

— NBA (@NBA) 5 Μαΐου 2019