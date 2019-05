Καθοριστικό blooper Κάρι: Τάπα από τη στεφάνη σε προσπάθεια για κάρφωμα! (vid)

Σίγουρα ο Στεφ Κάρι είχε μια δύσκολη βραδιά κόντρα στους Ρόκετς, οι οποίοι έκαναν το 2-1 στη σειρά

Αποκορύφωμα ήταν η κρίσιμη φάση που βγήκε φάτσα με το καλάθι στην παράταση, αλλά όταν σηκώθηκε να καρφώσει, δέχθηκε... τάπα από τη στεφάνη. Έτσι απέτυχε να μειώσει στους 3, στα 20 δευτερόλεπτα.

Δείτε το στιγμιότυπο που θα θέλει να ξεχάσει ο γκαρντ των Ουόριορς.

Down by 5 with 20 seconds left in OT, Steph Curry blows a wide-open dunk!

Via @TheRenderNBA pic.twitter.com/k5qrFQlEdk

— Ballislife.com (@Ballislife) 5 Μαΐου 2019