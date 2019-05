Περίεργη φάση στο παιχνίδι των Νάγκετς με τους Μπλέιζερς, καθώς ο Νίκολα Γιόκιτς σε διεκδίκηση ριμπάουντ από βολή φαίνεται να χτυπά επίτηδες τον πονεμένο ώμο του Καντέρ. Ο Τούρκος σέντερ ανέβασε το βίντεο στο twitter και ζητά από τους διαιτητές και το ΝΒΑ να το δουν και να κρίνουν.

Take a freaking look at this please @OfficialNBARefs @NBAOfficial pic.twitter.com/pBtR51ycLi

— Enes Kanter (@Enes_Kanter) 4 Μαΐου 2019