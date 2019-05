Ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ένας ακόμη λόγος για εκείνους που τον αγαπούν να χαρούν. Μια πιτσιρίκα τριών χρονών είδε το είδωλο της να μιλά στην τηλεόραση και λέει με χαρά πόσο της αρέσει ο Γιάννης.

Δείτε το πιο γλυκό βίντεο της ημέρας:

@Giannis_An34 my three year is rooting for you and the @Bucks #FearTheDeer pic.twitter.com/RoMh8E0w0n

— gromo84 (@gromo84) 4 Μαΐου 2019