Παρουσιαστής τρελάθηκε με τον Αντετοκούνμπο και τον ρωτούσε... Ti kaneis Giannis;

Τι κάνεις ρε Γιάννη αυτό αναρωτιέται όλος ο πλανήτης...

Ο Αμερικανός σχολιαστής, μετά την συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο και την εκπληκτική του εμφάνιση κόντρα στους Σέλτικς, φρόντισε να μάθει και στους υπόλοιπους Αμερικάνους την ελληνική φράση... τι κάνεις. Αναφώνησε μόνος του στο μικρόφωνο, «τι κάνεις Γιάννη;» για να μπορέσει και εκείνος να κατανοήσει που έχει σκοπό να το... πάει ο «Greek Freak».

Δείτε το απολαυστικό στιγμιότυπο:

Ti kaneis #giannis - just listen all the way to the end. Good game and goodnight #NBAPlayoffs2019 pic.twitter.com/EvHA1ZL3aY

— Dimitris Ioannou (@gavrojim007) 4 Μαΐου 2019