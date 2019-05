Γιόκιτς: Στην 4η θέση με τα περισσότερα λεπτά στην ιστορία των playoffs! (pic)

Ρότσα, Σειμούρ και Κούζι είναι οι τρεις παίκτες που έχουν παίξει περισσότερα λεπτά από τα 65 που βρέθηκε στο παρκέ ο Νίκολα Γιόκιτς, στον αγώνα κόντρα στους Μπλέιζερς.

Ο σέντερ των Νάγκετς, έπαιξε σε κανονική διάρκεια και τέσσερις παρατάσεις και τα λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ είναι τα 4α περισσότερα στην ιστορία των playoffs.

In tonight's 4OT contest, Nikola Jokic played the 4th most minutes (65 min.) for a single game in #NBAPlayoffs history. (Red Rocha, Paul Seymour, Bob Cousy) pic.twitter.com/rqeI6IXFmL

— NBA.com/Stats (@nbastats) 4 Μαΐου 2019