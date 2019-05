Γιόκιτς: «Είμαι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάνε» (vid)

Ο παίκτης των Ναγκετς είναι εκείνος που έμεινε παραπάνω από κάθε άλλον στο παιχνίδι, πατώντας παρκέ για 65 λεπτά στην κανονική διάρκεια και τις τέσσερις παρατάσεις που έπαιξαν με τους Μπλέιζερς.

Ο Γιόκιτς, όπως είναι λογικό φάνηκε λίγο κουρασμένος στο τέλος και ρωτήθηκε για την φυσική του κατάσταση, καθώς πολλοί σχολιάζουν την κοιλίτσα που φαίνεται να έχει. Ο ίδιος απάντησε.

«Είμαι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάνε. Ακόμα και όταν ήρθα εδώ, ίσως ήμουν λίγο... τσουπωτός. Δεν έχει διαφορά τώρα. Είναι ένα παιχνίδι μπάσκετ και νιώθω καλά»

After logging 65 minutes in 4OT loss to Blazers, Nuggets' Nikola Jokic on his body progress since rookie year: "I'm in really good shape. I don't know what they're talking about. Even when I came here, I was just, maybe, a little bit ... chubby?" pic.twitter.com/UCwy1G8hAZ

