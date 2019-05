ΜακΚόλουμ για τα 60 λεπτά που έπαιξε: «Γι' αυτό είμαι φτιαγμένος» (vids)

Μετά από τέσσερις παρατάσεις και 60 λεπτά παιχνιδιού ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ θα μπορούσε να νιώθει κουρασμένος, αλλά όχι. Ο παίκτης των Μπλέιζερς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού και μετά το τέλος του παιχνιδιού σχολίασε το πως αισθάνεται.

Ο ΜακΚόλουμ ρωτήθηκε αν ξέρει πόσα λεπτά έπαιξε, ο ίδιος απάντησε ότι πρέπει να είναι πάνω από 50 και όταν έμαθε ότι είναι 60 τόνισε...

«Γι' αυτό προετοιμάζομαι από το καλοκαίρι. Γι' αυτό προσέχω την διατροφή μου, γι' αυτό κοιμάμαι για να είμαι έτοιμος να παίζω κάθε βράδυ».

Ενώ στην ερώτηση αν νιώθει κουρασμένος ήταν ξεκάθαρος...

«Γι' αυτό είμαι φτιαγμένος, νιώθω καλά».

"How tired are you?"

CJ: "I'm good. This is what I'm built for." pic.twitter.com/FU2RhOYGVN

— SportsCenter (@SportsCenter) 4 Μαΐου 2019