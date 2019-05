Ίρβινγκ: «Είναι γελοίο το πόσες βολές εκτελεί ο Γιάννης» (vid)

Οι Μπακς κατάφεραν και έκαναν το break κόντρα στους Σέλτικς, πήραν πίσω το πλεονέκτημα τους και αυτό ήταν κάτι που δεν άρεσε ιδιαίτερα στον Ίρβινγκ. Ο ηγέτης της Βοστόνης σχολίασε την διαιτησία και τις βολές που πήρε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λέγοντας ότι είναι γελοίο αυτό που γίνεται.

Αναλυτικά:

«Ο Γιάννης πήγε έξι συνεχόμενες φορές στην γραμμή. Τι να κάνεις... ρίχνει τον ρυθμό του παιχνιδιού. Ελπίζαμε να χτίσουμε ένα σερί, αλλά δεν έγινε, σούταρε 22 βολές στο παιχνίδι, καταντά γελοίο. Ρίχνει τον ρυθμό του γαμημ@@ου παιχνιδιού».

After Game 3 loss to Bucks, Celtics' Kyrie Irving on Giannis Antetokounmpo's free throw attempts: "He shot 22 on the game. It's getting ridiculous at this point. It's slowing the f---ing game down." pic.twitter.com/GMvCYjRBTx

— Ben Golliver (@BenGolliver) 4 Μαΐου 2019