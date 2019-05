Μπλέιζερς-Νάγκετς: Είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ που δύο ομάδες παίζουν 4 παρατάσεις! (vid)

Τι ματς γίνεται στο Πόρτλαντ...

Νάγκετς και Μπλέιζερς αρνούνται να χάσουν και οι δύο ομάδες δίνουν μια μοναδική παράσταση. Το παιχνίδι μετά από δύο χαμένες ευκαιρίες του Γιόκιτς και μια ισοφάριση στο τέλος του Λίλαρντ έχουν βρεθεί να παίζουν στην τέταρτη παράταση του Game 3 της σειράς. Αυτή είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ που αγώνας playoffs πάει στην τέταρτη παράταση, κάτι που έχει να συμβεί από το 1953.

DAME FORCES 4OT! This is the SECOND 4OT GAME in #NBAPlayoffs history!

TUNE IN ON @ESPNNBA pic.twitter.com/jYRZNflVXt

