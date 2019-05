Ο Μπεν Σίμονς στο προηγούμενο παιχνίδι (Game 3) μεταξύ των Σίξερς και των Ράπτορς έριξε εκτός φάσης αγκωνιά στο... ευαίσθητο σημείο του Λάουρι, τον ξάπλωσε στο παρκέ και αφού δεν τιμωρήθηκε μέσα στον αγώνα, τιμωρήθηκε μετά με πρόστιμο 20.000 δολαρίων.

Ben Simmons with the sneaky elbow to Kyle Lowry's balls pic.twitter.com/WmLzdsY8Lq

— gifdsports (@gifdsports) 3 Μαΐου 2019