Σέλτικς – Μπακς 116-123: Ο Γιάννης έγινε ο πρώτος μετά τον Καρίμ με αυτούς τους αριθμούς! (vid)

Ακόμα μια... ΜVP εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που κόντρα στους Σέλτικς φρόντισε να κάνει όσα χρειάζεται για να πάρει η ομάδα του την νίκη. Ο «Greek Freak» είχε 32 πόντους, 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ σε μια ακόμα μεγάλη βραδιά. Ο Αντετοκούνμπο με αυτούς τους αριθμούς έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και το 1979 που καταφέρνει σε αγώνα playoff να έχει τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Giannis is the first Buck since Kareem (@kaj33) in 1974 with at least 30 PTS, 10 REB and 8 AST in an #NBAPlayoffs game!!#FearTheDeer pic.twitter.com/iUz9COtt7j

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 4 Μαΐου 2019