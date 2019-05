'Έτοιμος να αφήσει την μπάλα στο καλάθι ήταν ο Ίρβινγκ που όμως δεν υπολόγιζε τον Γιάννη! Ο «Greek Freak» του... χάρισε ένα εντυπωσιακό στοπ κλείνοντας με αυτό τον τρόπο μια εξαιρετική βραδιά.

Keep your head on a swivel when Giannis is around #FearTheDeer pic.twitter.com/rtuc0ebwwr

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 4, 2019