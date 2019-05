Ο Λίλαρντ σκόραρε μπροστά στον Τζορτζ στο Game 5 της σειράς με την Οκλαχόμα, σφραγίζοντας την πρόκριση των Μπλέιζερς στους ημιτελικούς της Δύσης.

Δείτε ξανά τη φάση σε... Lego

Dame’s game-winner was recreated in Lego and the creator didn’t miss any details pic.twitter.com/apY96NmhaU

— The Render (@TheRenderNBA) 3 Μαΐου 2019