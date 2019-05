Σανς: Ανακοίνωσαν Μόντι Ουίλιαμς για head coach (pic)

Βρήκαν τον νέο τους προπονητή οι Σανς.

To Φοίνιξ θα έχει στον πάγκο του τον Μόντι Ουίλιαμς, ο οποίος συμφώνησε για πενταετές συμβόλαιο.

Σαν head coach βρέθηκε στη Νέα Ορλεάνη από το 2010 ως το 2015, ενώ η φετινή σεζόν τον βρήκε ως assistant του Μπρετ Μπράουν στους Σίξερς.

Ο Ουίλιαμς θα είναι ο 20ος head coach στην ιστορία της ομάδας.

Την σεζόν 2018-19, στον πάγκο των Σανς έκατσε ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

The Suns have agreed to terms with Monty Williams to become the 20th head coach in franchise history! pic.twitter.com/Wm7tU8agIX

— Phoenix Suns (@Suns) 3 Μαΐου 2019