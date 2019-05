Ράπτορς: Το στατιστικό που δείχνει ότι ο Λέοναρντ είναι... αβοήθητος! (pic)

Οι Σίξερς προηγούνται με 2-1 στη σειρά κόντρα στους Ράπτορς και οι Καναδοί θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα αν θέλουν να επιστρέψουν στο Game 4 (5/5, 22:30, Cosmotesport 4HD).

Το σημαντικότερο είναι πως πρέπει να βοηθήσουν τον Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος κάνει μεγάλα ματς, αλλά είναι αβοήθητος από τους συμπαίκτες του.

Με τον ηγέτη τους στο παρκέ, το offensive rating της ομάδας βρίσκεται στο 110.7, ενώ χωρίς αυτόν πέφτει δραματικά στο 54.1.

Ένα στατιστικό που απεικονίζει και γιατί βρισκόμαστε στο 2-1 υπέρ της Φιλαδέλφεια στη σειρά.

The Raptors offense has been abysmal sans Kawhi

Raptors Offensive Rating

Kawhi On Floor Kawhi Off Floor

Game 1 126.0 47.8

Game 2 101.2 35.7

Game 3 105.4 70.8

Series 110.7 54.1

— Micah Adams (@MicahAdams13) 3 Μαΐου 2019