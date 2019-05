Χάουαρντ: «Καλύτερος ο Κόμπι του Τζόρνταν» (vid)

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «The No Chill Podcast», ο σέντερ των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς αποθέωσε τον Κόμπι Μπράιαντ με τον οποίο είχε υπάρξει συμπαίκτης για μια σεζόν στους Λος Άντζελες Λέικερς.

«Νομίζω ότι ο Κόμπι είναι καλύτερος του Τζόρνταν. Και αυτό διότι οτιδήποτε και αν έκανε ο Τζόρντα, ο Μπράιαντ το έκανε καλύτερα» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα.

Dwight Howard’s says Kobe Bryant is better than a Michael Jordan.



“Everything Jordan did, Kobe did it better” pic.twitter.com/v108kFHYfP

