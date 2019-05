Η Ένωση παικτών και το ΝΒΑ στο πλευρό του Καντέρ! (pics)

H Ένωση των παικτών του ΝΒΑ εξέδωσε δήλωσε με την οποία στέκεται στο πλευρό του Ενές Καντέρ για την λεκτική «επίθεση» που δέχτηκε από το κοινό των Νάγκετς, που στο προηγούμενο παιχνίδι του φώναξε, «πήγαινε πίσω στην Τουρκία, περίμενε δεν μπορείς», ενώ και ο λογαριασμός του ΝΒΑ στην Τουρκία δεν ανέφερε πουθενά τον παίκτη μετά τον αγώνα.

«Η Ένωση παικτών υποστηρίζει πλήρως τους παίκτες που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες για να υπερασπιστούν τα πιστεύω τους και τις αρχές που υποστηρίζουν. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ενές και όλοι μαζί θα δουλέψουμε για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνει δίκαιη αντιμετώπιση και σεβασμό».

Μετά την πολύ καλή του εμφάνιση κόντρα στους Νάγκετς, ο λογαριασμός του ΝΒΑ στο twitter της Τουρκίας δεν τον ανέφερε καν κάτι που πρόσεξε ο Τούρκος παίκτης.

Επίσης με δεύτερη ανάρτηση του τόνισε και όσα έγιναν με το κοινό του Ντένβερ και απάντησε και σε όσους του φώναξαν όλα αυτά. Το ΝΒΑ μετά αυτά τα γεγονότα τερμάτισε την συνεργασία του με τον τούρκικο λογαριασμό του twitter, ενώ ενημέρωσε τους Τούρκους πολίτες για το που μπορούν να δουν τα παιχνίδια. Παράλληλα ζήτησε συγγνώμη στον παίκτη, που την αποδέχτηκε.

I wish I could go back to Turkey to see Family

But I chose to support Democracy, Freedom and Human rights,

I am grateful for most Americans supporting that right. @nuggets take control of your fans.

This is hurtful

Be grateful for the Democracy and Freedom we have here. https://t.co/SMGu9j3qc4 — Enes Kanter (@Enes_Kanter) 2 Μαΐου 2019

We will always support our players using their voices and we stand with you @Enes_Kanter: https://t.co/185XvvbWKl pic.twitter.com/TLgYjz53uL — NBPA (@TheNBPA) 2 Μαΐου 2019