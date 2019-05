Σέλτικς – Μπακς: O Μπρόγκντον μένει εκτός και στο Game 3 της σειράς

Η σειρά των Σέλτικς με τους Μπακς μετακόμισε στην Βοστόνη με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 1-1. Στο επόμενο παιχνίδι (4/5, 03:00 Cosmote Sport 4ΗD) τα «Ελάφια» θα στερηθούν και πάλι τον Μάλκολμ Μπρόγκντον, αν και υπήρξαν κάποιες ελπίδες ότι μπορεί να προλάβει. Τελικά, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει και ο γκαρντ των Μπακς θα παραμείνει εκτός και από το επόμενο παιχνίδι, μέχρι να ολοκληρωθεί η αποθεραπεία του.

"Malcolm has made a lot of progress... We're just excited to get him back." #FearTheDeer pic.twitter.com/205TVJNk2D

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 2 Μαΐου 2019