Ο Άιβερσον τρελάθηκε και πανηγύρισε έξαλλα για τους Σίξερς! (vids)

Ο πάλαι ποτέ σούπερ σταρ του ΝΒΑ παραμένει φανατικός φίλος των 76ers και μάλιστα είναι από τους... πιο εκδηλωτικούς!

Δείτε τις αντιδράσεις του Άιβερσον, τόσο ύστερα από ένα κάρφωμα του Τζίμι Μπάτλερ στον αιφνιδιασμό, όσο και και μετά το τέλος του Game 3 κόντρα στους Ράπτορς.

Jimmy Butler got Allen Iverson and the Philly faithful goin' wild in the 4th! pic.twitter.com/lx26peB4CL

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 3 Μαΐου 2019