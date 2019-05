Μάτζικ: «Οι σκέψεις μου στον Έιντζ, έναν από τους πιο σκληρούς ανταγωνιστές που είχα ποτέ»!

Ο ιθύνων νους των Σέλτικς βρισκόταν στο Μιλγουόκι για το Game 2 με τους Μπακς και υπέστη ήπια καρδιακή προσβολή.

«Στέλνω τις καλύτερες ευχές μου κι εύχομαι ταχεία ανάρρωση στον πρόεδρο των Σέλτικς, Ντάνι Έιντζ, έναν από τους πιο δυνατούς και σκληρούς ανταγωνιστές που έχω παίξει ποτέ εναντίον» ήταν το μήνυμα του Μάτζικ Τζόνσον στα social media.

Sending best wishes and get well soon to Danny Ainge, Celtics President of Basketball Operations, who is one of the toughest and most fierce competitors I've ever played against.

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 2 Μαΐου 2019