Kαβς: Περνάει από συνέντευξη προπονητή ο assistant coach των Νάγκετς (pic)

Τον επόμενο προπονητή του ψάχνουν οι Καβς, μετά τη τέλος της συνεργασίες με τον Τάιρον Λου.

Σύμφωνα με το Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, η ομάδα του Κλίβελαντ πήρε άδεια για να περάσει από συνέντευξη τον assistant coach του Μαλόουν στο Ντένβερ, Ουές Ανσέλντ τζούνιορ.

Οι Νάγκετς πέρασαν στους ημιτελικούς Δύσης και βρίσκονται στο 1-1 κόντρα στους Μπλέιζερς, με τη σειρά να μεταφέρεται στο Πόρτλαντ.

Cleveland has been granted permission to interview Denver assistant Wes Unseld Jr., for franchise's head coaching job, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2 Μαΐου 2019