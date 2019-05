Καντέρ: «Δεν μπορώ να πάω Τουρκία στην οικογένειά μου, στηρίζω Δημοκρατία-Ελευθερία» (pic)

Λίγες ώρες μετά το break των Μπλέιζερς μέσα στο Ντένβερ, ο Ενές Καντέρ μίλησε πάλι για την κόντρα του με τον Ερντογάν και ανέφερε πως θέλει να επιστρέψει στην Τουρκία να δει την οικογένεια του, αλλά επιλέγει να στηρίξει τη Δημοκρατία.

«Μακάρι να μπορούσα να επιστρέψω στην Τουρκία για να δω την οικογένειά μου. Όμως επιλέγω να στηρίξω την Δημοκρατία, την Ελευθερία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Είμαι ευγνώμων για τους περισσότερους Αμερικανούς που υποστηρίζουν το δικαίωμα αυτό. Ντένβερ, πρόσεχε τους φιλάθλους σου. Να είστε ευγνώμονες για την Δημοκρατία και την Ελευθερία που έχουμε εδώ», έγραψε στο twitter o Τούρκος.

Mάλιστα ο Καντέρ τόνισε πιο νωρίς πως η αναστατωμένη χώρα του Ερντογάν και το επίσημο ΝΒΑ στην Τουρκία τον λογοκρίνουν!

I wish I could go back to Turkey to see Family

But I chose to support Democracy, Freedom and Human rights,

I am grateful for most Americans supporting that right. @nuggets take control of your fans.

This is hurtful

Be grateful for the Democracy and Freedom we have here. https://t.co/SMGu9j3qc4

— Enes Kanter (@Enes_Kanter) 2 Μαΐου 2019