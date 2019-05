Έιντζ: Υπέστη καρδιακή προσβολή στο Μιλγουόκι! (pic)

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Ντάνι Έιντζ την Τρίτη, αφού υπέστη ήπια καρδιακή προσβολή.

Ο GM των Σέλτικς βρισκόταν στο Μιλγουόκι για το Game 2 με τους Μπακς.

Οι Κέλτες ενημέρωσαν πως θα επιστρέψει σύντομα στη Βοστώνη. Τις επόμενες μέρες θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την υγεία του Έιντζ.

Danny Ainge suffered a mild heart attack in Milwaukee on Tuesday night. He received immediate medical attention and is expected to make a full recovery. He will return to Boston shortly. Further updates will be provided as appropriate.

— Boston Celtics (@celtics) 2 Μαΐου 2019