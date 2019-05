Όταν η τριποντάρα του Λίλαρντ... σκότωνε τους Ρόκετς στα playoffs! (vid)

Είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των playoffs με 2 νικητήρια σουτ που χάρισαν πρόκριση στην ομάδα το στον δεύτερο γύρο της postseason.

Ο Ντάμιαν Λίλαρντ... σκότωνε τους Ρόκετς σαν σήμερα στις 2 Μάη του 2014 με φοβερή τριποντάρα.

Η σειρά ήταν στο 3-2 υπέρ των Μπλέιζερς και στο Game 6 το Πόρτλαντ έχανε με 98-96. Η επαναφορά θα γινόταν με 0.7 δευτερόλεπτα για τη λήξη.

Όμως ο clutch Dame δεν είχε πρόβλημα να σηκωθεί και να το μπουμπουνίσει, δίνοντας μια τεράστια πρόκριση.

Αν δεν είχε βρει στόχο οι Ρόκετς θα ισοφάριζαν τη σειρά και το Game 7 θα γινόταν στο Χιούστον.

Φέτος το έκανε ξανά, αλλά αυτή τη φορά...θύμα του ήταν οι Θάντερ με μια τριποντάρα από το... σπίτι του.

Υπόκλιση σε έναν εκ των 2-3 κορυφαίων clutch παικτών αυτή τη στιγμή στη λίγκα.

On This Date: In 2014, Dame called game and knocked the Rockets out of the first roundpic.twitter.com/rFzbrEeVlT

— ESPN (@espn) 2 Μαΐου 2019