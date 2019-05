Καντέρ: «Αφού με αποδοκίμασαν, αυτό σημαίνει ότι κάτι έκανα καλά» (vid)

Ο Τούρκος σέντερ των Μπλέιζερς ήταν από τους καλύτερους της ομάδας του στη νίκη και στο break της έδρας, ενώ ήταν και πρωταγωνιστής του καυγά με τον Μάρεϊ.

Σε εκείνο το σημείο άκουσε έντονα τις αποδοκιμασίες, αλλά όπως είπε μετά το τέλος «το κάνουν σε όλες τις πόλεις. Αυτό δείχνει πολλά. Δείχνει ότι παίζω δυνατά. Και αν με αποδοκιμάζουν, αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνω καλά».

Enes Kanter responds to the "KANTER SUCKS" chants. Kanter said "I heard those chants a lot...If they're going to boo me, I'm doing something right" @Enes_Kanter #RipCity pic.twitter.com/9osEQnhYDu

— Orlando Sanchez (@orlandokgw) 2 Μαΐου 2019