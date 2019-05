Νικητής φάνηκε να αναδεικνύεται στο... photo finish ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, με τον Έρνι Τζόνσον να τερματίζει δεύτερος και ο Σακίλ να έρχεται τρίτος και... καταϊδρωμένος!

Αν μη τι άλλο στο «Inside the NBA» περνούν ευχάριστα την ώρα τους και αυτό είναι κάτι που φαίνεται και με το παραπάνω. Bonus: Η έκφραση του «Sir Charles» στην εκκίνηση!

A race for the ages took place in Studio J tonight.



