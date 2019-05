O Κρεγκ επέστρεψε με σπασμένη μύτη στο παρκέ και ο κόσμος τον αποθέωσε! (vid)

Η αυταπάρνηση του Τόρεϊ Κρεγκ ήταν τρομερή στο παιχνίδι κόντρα στους Μπλέιζερς και αποθεώθηκε γι' αυτήν. Σε μονομαχία του στο παρκέ έσπασε την μύτη του, του τοποθετήθηκε μάσκα και επέστρεψε να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο κόσμος αναγνώρισε την θέληση του παίκτη και τον αποθέωσε, ενώ πήρε και τα κολακευτικά σχόλια του προπονητή του.

Torrey Craig comes back to the game with a mask after sustaining a nose injury

Grinding it out for the playoffs pic.twitter.com/YSPVyXHUKM

— Bleacher Report (@BleacherReport) 2 Μαΐου 2019