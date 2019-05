Το στοίχημα με τον Τέρι και το trash talking του 51χρονου Πέιτον: «Είμαι ένας γα@@@ος Hall Of Famer» (vid)

Ο Πέιτον έγραψε την δική του ιστορία στο ΝΒΑ -κυρίως- με τη φανέλα των Σιάτλ Σούπερσονικς στα χρόνια της «lob city» έχοντας... παρτενέρ τον Σον Κεμπ. Εκτός από τις ασίστ «πάρε κάρφωσε» και την φοβερή του άμυνα, ήταν γνωστός και για το trash talking του, ειδικά κάθε φορά που έβρισκε στον δρόμο του τον Μάικλ Τζόρνταν. Μπορεί τον ερχόμενο Ιούλιο να κλείνει τα 51 του χρόνια αλλά συνεχίζει να προκαλεί αντιπάλους!

Τελευταίος ο Τζέισον Τέρι, με τον οποίο έβαλε στοίχημα 1.000 δολαρίων λέγοντας ότι «είμαι ένας γα@@@ος Hall Of Famer»! Φυσικά και όχι μόνο, αφού δεν έβαλε γλώσσα μέσα του όσο «παιζόταν» το στοίχημα!

Gary Payton vs Jason Terry for a $1000 gets HEATED @TheBig3

Combine @icecube @jasonterry31 pic.twitter.com/dAhIHnqoqV

— Ballislife.com (@Ballislife) 1 Μαΐου 2019