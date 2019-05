Αγωνία στους Μπλέιζερς για τον τραυματισμό του Χάρκλες! (vid)

Ο παίκτης των Μπλέιζερς προσπάθησε να σταματήσει τον Νίκολα Γιόκιτς ωστόσο έπεσε άτσαλα στο παρκέ με αποτέλεσμα να γυρίσει τον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού.

Στη συνέχεια ο Χάρκλες δεν επέστρεψε στο ματς και όπως ήταν αναμενόμενο σήμανε συναγερμός στις τάξεις της ομάδας όσον αφορά τη μετέπειτα συμμετοχή του στη σειρά.

Δείτε την φάση με τον τραυματισμό του.

Maurice Harkless injures right ankle, is questionable to return #ripcity pic.twitter.com/ZyGeMpaKkm

— NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) 2 Μαΐου 2019