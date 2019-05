Μαλόουν για Κρεγκ: «Έχει αρχ@@@α, θα πήγαινα στον πόλεμο με αυτό το παιδί» (vid)

Ο Ζακ Κόλινς σε μια διεκδίκηση ενός ριμπάουντ έσπασε τη μύτη του Τόρεϊ Κρεγκ, ο οποίος πήγε στα αποδυτήρια και του τοποθετήθηκε ειδική μάσκα. Ο παίκτης των Νάγκετς επέστρεψε στο ματς και έδειξε αυτοθυσία για να βοηθήσει την ομάδα του. Κάτι τέτοιο δεν πέρασε απαρατήρητο από τον προπονητή του, Μάικ Μαλόουν, που τον αποθέωσε στην συνέντευξη Τύπου.

«Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Παλέψαμε. Ο Κρεγκ είναι ο 'ήρωας' του παιχνιδιού. Έχει αρχ@@@α, είναι σκληρός. Θα πήγαινα στον πόλεμο με αυτό το παιδί οποιαδήποτε ημέρα, ζει στο παρκέ».

"I'll go to war with that kid any day."

Michael Malone admires the toughness Torrey Craig showed after he sustained a nose injury pic.twitter.com/HMJmRxl45L

