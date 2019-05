Η οργή του Καντέρ: «Η αναστατωμένη χώρα του Ερντογάν και το επίσημο ΝΒΑ στην Τουρκία με λογοκρίνουν!» (pics)

Μπορεί να ήταν από τους διακριθέντες στη νίκη του Πόρτλαντ μέσα στο Ντένβερ έχοντας 15 πόντους και 9 ριμπάουντ ωστόσο δεν είδε πουθενά το όνομά του στον επίσημο λογαριασμό του ΝΒΑ στην Τουρκία.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε το ξέσπασμα του Καντέρ, ο οποίος μέσα από τον λογαριασμό του στο twitter, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τι αναστατωμένη χώρα στην οποία ηγείται ο δικτάτορας Ερντογάν. Είμαι ο μοναδικός Τούρκος στο ματς και ο επίσημος λογαριασμός του ΝΒΑ στην Τουρκία με λογοκρίνει. Δεν μεταδίδουν τα ματς των Μπλέιζερς στην Τουρκία. Η κυβέρνηση ελέγχει τους ανθρώπους και αυτό είναι είναι πρόβλημα. Πώς το επιτρέπει αυτό το επίσημο ΝΒΑ».

Και μάλιστα δεν έμεινε εκεί αφού «τάγκαρε» και τον κομισάριο του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, προκειμένου να κάνει κάτι.

What a messed up country lead by #TurkishDictator @RTErdogan

Only Turkish player out here tonight, and the official @NBA for Turkey @NBAturkiye is censoring me. They dont show blazers games in Turkey. The government controls people,this a problem. How can official NBA allow this pic.twitter.com/Zvny0NwF8C

— Enes Kanter (@Enes_Kanter) 2 Μαΐου 2019