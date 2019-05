Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μαρκ Στάιν, ο 48χρονος προπονητής είναι εκείνος που θα καθίσει στον πάγκο των Φοίνιξ Σανς αντικαθιστώντας τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

Ο Ουίλιαμς είναι ο assistant coach των Φιλαντέλφια 76ers ενώ έχει διατελέσει και πρώτος προπονητής στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς.

Strong rumblings from the NBA grapevine tonight: Monty Williams landing in Phoenix as the next Suns coach is a scenario gaining real momentum

— Marc Stein (@TheSteinLine) 2 Μαΐου 2019