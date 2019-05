Είναι εξαιρετικός πασέρ και το απέδειξε και κόντρα στους Μπλέιζερς.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έδωσε μια φοβερή ασίστ στον Μίλσαπ, περνώντας τη μπάλα κάτω από τα πόδια του Αμίνου.

Απολαύστε

THE best passing big man in the game.

No doubt. pic.twitter.com/NvwWpO8izZ

— Denver Nuggets (@nuggets) 2 Μαΐου 2019