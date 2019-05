Θέαμα μοιράζει ο Μπίσλεϊ κόντρα στους Μπλέιζερς.

Ο παίκτης των Νάγκετς πάτησε γερά και... απογειώθηκε για ένα φοβερό κάρφωμα.

Απολαύστε την πτήση.

Malik Beasley GETS UP for the @nuggets SLAM!#MileHighBasketball 46#RipCity 61#NBAPlayoffs on @NBAonTNT pic.twitter.com/yd45rIAEnc

— NBA (@NBA) 2 Μαΐου 2019